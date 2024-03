(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.56: Benissimo poi anche una ritrovata Haein Lee, sul gradino più basso del podio con 73.55 (40.30+33.35). Da menzionare anche le connazionali Young You e Chaeyong Kim, rispettivamente quinta e sesta. 22.53: Completando poi il doppio axel e la catena triplo flip/triplo toeloop la nativa di Kobe ha raccolto 73.29 (37.71, 35.58), sfiorando la top 3 per una manciata di centesimi. La statunitense Isabeu Levito si è infatti accomodata in seconda posizione con 73.73 (38.86, 34.87) imbastendo un layout con il triplo lutz (chiamato con filo d’ingresso non marcato) combinato con il triplo toeloop, il triplo flip e il doppio axel. 22.50: Kaori Sakamoto costretta ad inseguire. La fuoriclasse giapponese si è infatti accomodata al quarto posto nello short program individuale. Un risultato ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO FEMMINILE DEI Mondiali DI Pattinaggio ARTISTICO DALLE 23.00 18.46: Prestazione non straordinaria, con qualche sbavatura, per la ... (oasport)

LIVE Pattinaggio di figura, Mondiali 2024 in DIRETTA: attesa per Guignard-Fabbri! Manni-Roethlisberger non superano il taglio della Rhythm Dance - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport

mondiali di Pattinaggio di figura, Memola sesto nell'individuale dopo il corto - Due convincenti prestazioni per i pattinatori italiani impegnati nel programma corto dei Campionati Mondiali 2024 di Pattinaggio di figura.di scena a Montre'al.sportmediaset.mediaset

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: incertezza nel libero femminile. Joos per risalire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, Orari, Tv e Streaming Mondiali di Pattinaggio Artistico - Le speranze di medaglia per l'Italia - I convocati dell'Italia - Guignard/Fabbri a caccia ...oasport