LIVE Paolini-Volynets | WTA Miami 2024 in DIRETTA | si sta asciugando il campo 3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:00 Il3 è stato asciugato per larga parte, ma mancano ancora alcune zone ai bordi delche mantengono un che di bagnato. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, ma se la fortuna assistesi comincerà tra non tantissimo. 21:36 Sono infatti arrivati gli addetti all’asciugatura del. 21:34 Nessun aggiornamento ufficiale, ma la novità è che ha smesso di piovere. Su altri campi si è provveduto a effettuare la pulizia dal bagnato, sul 3 (quello attuale, lo ricordiamo, di) ancora non si è visto nessuno anche perché è stato uno degli ultimi a vedere la pioggia smettere di scendere. 20:31 Inizio dei match ottimisticamente rimandato alle 21:30. Diciamo ...