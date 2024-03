LIVE Paolini-Volynets | WTA Miami 2024 in DIRETTA | piove | inizio dei match ritardato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:44 Non resta dunque che riaggiornarsi al futuro, in attesa e nella speranza di tempi migliori. 15:43 Non per caso è appena arrivata, infatti, la comunicazione che su tutti i campi non si comincerà prima delle 17:00. La sensazione generale di tutti, però, è che oggi non si giocherà un solo 15. Se si giocherà, potrebbero essere fortunatee, in generale, tutte le figure tennistiche che si trovano ad avere il primo. 15:40 Un cordiale buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport. Non arrivano buone notizie da, nel senso che la pioggia già sta facendo da padrona assoluta nella città. Giorgi-Frech – Cocciaretto-Osaka – Trevisan-Hunter – Bronzetti-Townsend Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti ...