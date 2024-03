LIVE Paolini-Volynets 3-2 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | la toscana si mantiene avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Dritto che rimane in qualche modo sulla riga. 0-15 Molto profondo riesce a giocare. Va detto che c’è tanto, anzi tantissimo vento. 3-2, tiene con facilità la. 40-0 Esce la risposta di. 30-0 Il nastro accomoda la palla a, che gioca un dritto non definitivo e deve ricorrere a due volée (la seconda molto bella) per chiudere il punto. 15-0 Buona la prima di. 2-2 Arriva la parità raggiunta da. 40-30 Se ne va la risposta di dritto di. 30-30 Prende pian piano campoe chiude in avanzamento con il dritto. 15-30 Scambio mediamente lungo, non trova la pallacon il ...