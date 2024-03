LIVE Paolini-Volynets 0-0 | WTA Miami 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Spinge a sufficienzaper provocare l’errore di. 15-30 Esce in larghezza il dritto di. 15-15 Prende la via della retee porta a casa il punto. 0-15 Il primo punto è di. 22:30 Giocatrici alle sedie, si può ora partire!al servizio. 22:28 Le due giocatrici stanno ora provando i servizi, siamo davvero vicini all’inizio! 22:25 Nuovo riscaldamento per le due giocatrici. 22:24 Mentre è spuntato anche un po’ di sole, le giocatrici stanno parlando con il giudice di sedia in attesa di sviluppi. 22:22 Giocatrici alle loro panchine, ma non si stanno dirigendo ancora verso il fondo del campo. Vediamo che cosa accadrà ora. 22:19 Ancora qualche piccola chiazza di acqua ...