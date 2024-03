LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | vincere per continuare a sperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.05 E’ uncon sette vite quella della regular season didi questa stagione. Dopo la sconfitta in casa del Baskonia che sembrava aver messo fine alle speranze meneghine di accedere ai play-in la squadra di coach Ettore Messina si è resa protagonista di una splendida vittoria sul parquet del Monaco martedì sera che ha rimesso di nuovo tutto in discussione. 13-17 il record attuale diche si traduce in un dodicesimo posto in classifica. 20.00 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match valido per la trentunesima giornata della regular season di ...