LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 77-76 Eurolega basket 2024 in DIRETTA | l’Armani vince e continua a sperare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.33 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.31 Seconda vittoria consecutiva per l’di coach Ettore Messina che nonostante qualche brivido nel finale riesce ad avere ragione dele aggancia Partizan, Valencia ed Efes Istanbul al decimo posto della classifica di(l’ultimo utile per accedere ai play-in). Melli e compagni si giocheranno dunque tutto nelle prossime tre gare con Zalgiris e Maccabi Tel Aviv in trasferta e il derby con Bologna in casa. FINITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!...