LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 47-44 Eurolega basket 2024 in DIRETTA | i turchi tornano a contatto

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58-46 SHAVON SHIELDS! Canestro con fallo subìto, potenziale gioco da tre. 56-46 Liberi di Shields. 54-46 Piazzato di Guduric. 54-44 SHIELDS! Recupero del 31 che riportasul +10. time out Fener. 52-44 Penetrazione di Poythress. 50-44 Un libero di Shields. 49-44 Poythress ri-allunga per. 47-44 Liberi di Hayes. 47-42 Wilbekin da tre. 47-39 Melli raggiunge quota 17 in serata. 6’43” da giocare nel terzo quarto. 45-39 Melli si appoggia al tabellone. 43-39 Tripla di Wilbekin che riporta ila due possessi di svantaggio. INIZIA IL SECONDO TEMPO! 21.18 28-18 e 15-18 i parziali di un ottimo primo tempo per l’sul piano realizzativo con ilriuscito a riportarsi sotto con un ...