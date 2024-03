LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Morbidelli sorprende in una FP1 umida | Bagnaia lavora sul set-up

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.01! Il pilota italiano della Ducati Pramac suona la campana e si porta davanti a tutti in 1:42.165. 12.00 Yamaha on fire in queste condizioni particolari, con Quartararo che si porta al comando in 1:42.191 a precedere di 0.125 il team-mate di Iwata, Rins.è quarto a 0.168, a precedere Marc Marquez (+0.210). 11.59migliora e si porta in 14ma piazza a 0.774 dalla vetta, immediatamente alle spalle di Martin (13° a 0.619). 11.58 Alex Rins dunque comanda con 0.025 su Bezzecchi e 0.119 su Augusto Fernandez. Classifica un po’ anomala, prova a migliorare. 11.56 Pista che si sta gommando e difficile da interpretare. Alex Rins comanda con il crono di 1:42.316 a precedere di 0.025 Bezzecchi e di 0.128 Miller. ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIA ALLA SESSIONE!!! 11.44 1? al via, ci si prepara a iniziare questo primo turno di prove libere. 11.42 Dal 2020 in poi Portimao non ha più mancato ... (oasport)

LIVE MotoGP, GP Portogallo 2024 in DIRETTA: FP1 dalle 11.45. Asfalto maculato a Portimao - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27 Una situazione quindi da valutare minuto dopo minuto perché, in queste condizioni di umido, rischia di essere un turno un po' inutile. 11.24 Vedremo qua ...oasport