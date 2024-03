LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Marquez fa paura | ‘solita’ partenza lenta per Bagnaia Alle 16 00 le pre-qualifiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38 E’ tutto per questa. Appuntamento16.00 italiane per le pre-. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.36 Vedremo quali saranno le condizioni meteorologiche nelle pre-per capire come evolverà la pista., come detto, ha deciso di non prendersi rischi eccessivi e vedremo se nel prossimo turno ci sarà un asfalto umido più convenzionale. 12.34 Cala il sipario qsu questo turno di prove libere 1 a Portimao. Lo spagnolo Marcè stato il migliore in sella alla Ducati Gresini con il crono di 1:40.484 davanti a Maverick Vinales (Aprilia) di 0.165 e a Brad Binder (KTM) di 0.205. Il migliore italiano è stato Franco Morbidelli sulla Ducati Pramac a ...

12.01 Morbidelli ! Il pilota italiano della Ducati Pramac suona la campana e si porta davanti a tutti in 1:42.165. 12.00 Yamaha on fire in queste condizioni ... (oasport)

12.24 Brad Binder scala la classifica e si porta al quinto posto a 0.436 da Marc Marquez . 12.22 Bagnaia 19° in questo momento e a 1.313 dalla vetta occupata ... (oasport)

Motomondiale: Gp Portogallo. MotoGP, Marc Marquez davanti nelle FP1 - Dietro lo spagnolo ci sono Vinales su Aprilia e Binder su Ktm.PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Marc Marquez (Ducati Gresini) è risultato ...sport.tiscali

11.27 Una situazione quindi da valutare minuto dopo minuto perché, in queste condizioni di umido, rischia di essere un turno un po' inutile. 11.24 Vedremo qua ... (oasport)

MotoGP, GP Portogallo: le prove libere in diretta LIVE - MotoGP in pista a Portimao per la prima sessione di prove libere sul circuito portoghese, in corso ora su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Condizioni difficili dopo la pioggia ...sport.sky