LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Marc Marquez svetta in una FP1 complicata | Bagnaia non rischia Dalle 16 00 le pre-qualifiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30si porta davanti a tutti con il crono di 1:40.484 a precedere di 0.165 Vinales e di 0.205 Binder. Martin è quinto a 0.422, mentreconclude in 13ma posizione a 0.805. BANDIERA A SCACCHI!!! 12.29 Martin migliora ed è terzo a 0.217 da Binder. Grande crono dell’iberico, che ha realizzato questa prestazione con gomme usate. 12.29 Migliora un po’, ora decimo a 0.600 da Binder, mentre spinge Jorge Martin per quest’ultimo tentativo. 12.27 Binder vola in vetta con la KTM in 1:40.689 a precedere di 0.070 Vinales e di 0.238, mentre Jorge Martin è ottavo a 0.432.12° a 0.796. 12.2 Miglioramento perche si porta in undicesima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIA ALLA SESSIONE!!! 11.44 1? al via, ci si prepara a iniziare questo primo turno di prove libere. 11.42 Dal 2020 in poi Portimao non ha più mancato ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.01 Morbidelli ! Il pilota italiano della Ducati Pramac suona la campana e si porta davanti a tutti in 1:42.165. 12.00 Yamaha on fire in queste condizioni ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.24 Brad Binder scala la classifica e si porta al quinto posto a 0.436 da Marc Marquez . 12.22 Bagnaia 19° in questo momento e a 1.313 dalla vetta occupata ... (oasport)

LIVE MotoGP, GP Portogallo 2024 in DIRETTA: FP1 dalle 11.45. Asfalto maculato a Portimao - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.27 Una situazione quindi da valutare minuto dopo minuto perché, in queste condizioni di umido, rischia di essere un turno un po' inutile. 11.24 Vedremo qua ...oasport

MotoGP, GP Portogallo: le prove libere in diretta LIVE - MotoGP in pista a Portimao per la prima sessione di prove libere sul circuito portoghese, in corso ora su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Condizioni difficili dopo la pioggia ...sport.sky

Moto2 | Gp Portogallo Prove Libere: Gonzalez al Top, Arbolino è sesto - Moto2 Gp Portogallo Prove Libere - I piloti della classe Moto2 a differenza di quelli della Moto3 sono riusciti a scendere in pista a Portimao, teatro del Gran Premio del Portogallo, seconda tappa del ...motograndprix.motorionline