LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Marc Marquez in vetta in una FP1 complicata | Bagnaia non rischia

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 Brad Binder scala la classifica e si porta al quinto posto a 0.436 da. 12.2219° in questo momento e a 1.313 dallaoccupata da. Da capire come interpreterà questi ultimi minuti di un turno che potrebbe rivelarsi poco utile, per lo sporco e le chiazze di umido. Ci si aspetta una grande evoluzione del tracciato nel corso di questa giornata. 12.20 Quando mancano 10? alla fine,comanda con il crono di 1:40.927 a precedere di 0.007 Alex Rins e di 0.180 Miguel Oira. Nel frattempo da segnalare un Maverick Vinales non al top della forma, per via di un virus intestinale. Settimo l’iberico dell’Aprilia a ...

Dal 2020 in poi Portimao non ha più mancato ...

Morbidelli ! Il pilota italiano della Ducati Pramac suona la campana e si porta davanti a tutti in 1:42.165. 12.00 Yamaha on fire in queste condizioni ...

11.27 Una situazione quindi da valutare minuto dopo minuto perché, in queste condizioni di umido, rischia di essere un turno un po' inutile. 11.24 Vedremo qua ...

Moto2 | Gp Portogallo Prove Libere: Gonzalez al Top, Arbolino è sesto - Terzo e quarto tempo per Fermin Aldeguer (SpeedUp e prossimo pilota Ducati MotoGP, ndr) e Somkiat Chantra (Team Asia) seguiti da Jake Dixon (Aspar) e dal nostro Tony Arbolino (Marc VDS). Chiudono la ...motograndprix.motorionline

Portuguese MotoGP at Portimao: Friday Practice LIVE UPDATES! - After impressing on his Ducati debut, Marc Marquez returns to Portimao looking to build on his pole position from last season. Francesco Bagnaia will be looking to continue his stunning form at ...crash