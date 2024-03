LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | comincia la FP1 Aperta la caccia a Bagnaia

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIA ALLA SESSIONE!!! 11.44 1? al via, ci si prepara a iniziare questo primo turno di prove libere. 11.42 Dal 2020 in poi Portimao non ha più mancato l’appello con il Mondiale, prendendosi il lusso di organizzare due GP nel 2021, uno in primavera e l’altro in autunno. Per coerenza statistica, si analizzerà quanto accaduto nel contesto dell’Algarve. I VINCITORI DEI CINQUE GP 2020 – OIRA Miguel (Ktm) 2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile} 2021 –Francesco (Ducati) {Novembre} 2022 – QUARTARARO Fabio (Yamaha) 2023 –Francesco (Ducati) Insomma, come si può notare, dopo la vittoria dell’enfant du pays Oira, si è instaurata una perfetta alternanza tra Fabio Quartararo e Francesco, impostisi due volte ...

La MotoGP è pronta a vivere il primo Gran Premio della stagione 2024. Sulla pista di Lusail, in Qatar , va in scena il primo appuntamento dell’anno. Ducati e Francesco Bagnaia si presentano come ... (sportface)

LIVE UPDATES: Friday practice from the Portuguese MotoGP at Portimao - Close behind are Brad Binder and Jorge Martin, who also enter this weekend as firm favourites for the podium places. After impressing on his Ducati debut, Marc Marquez returns to Portimao looking to ...crash

Guarda su NOW Formula 1, MotoGP e Sinner in questo weekend con il pass Sport - Si prospetta un weekend di grande sport su NOW, la piattaforma che offre tutta la programmazione sportiva di Sky a meno di 10€ al mese.punto-informatico

Sky Sport Motori Weekend | F1 Gp Australia, MotoGP Portogallo, SuperBike Catalunya - Sky Sport Motori Weekend | F1 Gp Australia, MotoGP Portogallo, SuperBike Catalunya , In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamen ...digital-news