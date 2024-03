LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | Binder subito al comando | Bagnaia non spinge e resta lontano

Leggi tutta la notizia su oasport

LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 16.20 Rientra in pista in questo momento Pecco. 16.19 Attualmente in fondo alla classifica ci sono le due Honda di Luca Marini e Joan Mir. 16.18 In questo momento in top 10 e quindimente in Q2 ci sarebbero, Martin, Quartararo, Bezzecchi, Acosta, Alex e Marc Marquez, Morbidelli, Espargarò e Di Giannantonio. 16.17 Continuano a girare Martin e Di Giannantonio in una pista pressoché deserta. 16.15 Oltre ache è sedicesimo, piuttosto indietro Enea Bastianini che è tredicesimo a otto decimi da. 16.14 Centauri che adesso cominciano a tornare ai box dopo il primo quarto d'ora di questa sessione. 16.12 Buon passo per Bezzecchi che si porta in quarta ...