LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | alle 16 00 le free practice | Bagnaia deve risalire

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 15.24 Questa mattina le condizioni sono state particolari, con alcune chiazze di umido che hanno reso non particolarmente attendibili le indicazioni. Incomunque la pista si è asciugata in larghe parti e il più veloce è stato Marc Marquez. 15.20 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladelle pre-qualifiche del Gran Premio dela Portimao. 12.38 E’ tutto per questa. Appuntamento16.00 italiane per le pre-qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.36 Vedremo quali saranno le condizioni meteorologiche nelle pre-qualifiche per capire come evolverà la pista., ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE . Appuntamento Alle 16.00 italiane per le pre-qualifiche . Un saluto dalla redazione di OA Sport. 12.36 Vedremo quali ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Questa mattina le condizioni sono state particolari, con alcune chiazze di umido che hanno reso non particolarmente attendibili le indicazioni. In ... (oasport)

MotoGP, LIVE FP2 Portimao: cronaca diretta minuto per minuto - Il pilota di Pramac ha chiuso con il 5° tempo. Lontano per adesso Bagnaia, solo 13°, ma è andata anche peggio a Bastianini, 19° al termine della FP1. La nostra cronaca LIVE della FP2 a Portimao ...gpone

DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2024 LIVE: FP, si decide l’accesso diretto in Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle free practice del Gran Premio del Portogallo a Portimao. In questa sessione ci si gioca l’acc ...oasport

Fermin Aldeguer’s move could see 'silliest of silly seasons' at Ducati with Jorge Martin and Marc Marquez - Gavin Emmett - TNT Sports MotoGP expert Gavin Emmett believes Fermin Aldeguer’s move ... said Emmett ahead of this weekend's Portuguese Grand Prix, which is LIVE on TNT Sports and discovery+. “Jorge Martin will not ...eurosport