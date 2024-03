LIVE MotoGP | GP Portogallo 2024 in DIRETTA | al via le free practice!

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 16.02 La maggior parte dei piloti montano gomma hard all’anteriore e media al posteriore. 16.01 Scendono tutti in pista, l’ultimo ad uscire dai box è Quartararo. 16.00 VIA ALLA SESSIONE! 15.56 Tutto pronto sulla pista portoghese per cominciare: ricordiamo che i primi dieci accederannomente al Q2 senza passare dal Q1. 15.52 La sede del GP delè diventata Portimao dal 2020, quando questo appuntamento è tornato in calendario. Dal 2000 al 2012 il GP lusitano si è svolto infatti a Estoril. 15.48 Questi invece coloro che hanno ottenuto la pole position: 2020 – OIRA Miguel (Ktm) 2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile} 2021 – BAGNAIA Francesco (Ducati) {Novembre} 2022 – ZARCO Johann (Ducati) 2023 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.24 Questa mattina le condizioni sono state particolari, con alcune chiazze di umido che hanno reso non particolarmente attendibili le indicazioni. In ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 15.48 Questi invece coloro che hanno ottenuto la pole position: 2020 – O LIVE IRA Miguel (Ktm) 2021 – ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Questi invece coloro che hanno ottenuto la pole position: 2020 – O LIVE IRA Miguel (Ktm) 2021 – QUARTARARIO Fabio (Yamaha) {Aprile} 2021 – Bagnaia ... (oasport)

MotoGP, LIVE FP2 Portimao: cronaca diretta minuto per minuto - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.59 Bagnaia migliora e si porta in 14ma piazza a 0.774 dalla vetta, immediatamente alle spalle di Martin (13° a 0.619). 11.58 Alex Rins dunque comanda con 0.025 ...informazione

DIRETTA MotoGP, GP Portimao 2024 LIVE: FP, si decide l’accesso diretto in Q2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle free practice del Gran Premio del Portogallo a Portimao. In questa sessione ci si gioca l’acc ...oasport

MotoGP: a Portimao Bagnaia favorito e Marquez in cerca del primo podio in Ducati - La guida al Gran Premio del Portogallo della MotoGP 2024 di scena sul circuito dell’Algarve di Portimao: il programma con date e orari delle sessioni… Leggi ...informazione