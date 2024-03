LIVE Magnesi-Rikiishi | Silver WBC superpiuma in DIRETTA | grande attesa per il main event

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Buonasera e benvenuti alla super sfida di boxe tra. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diWBCpunta alla vittoria. Oggi, presso il PalaRomboli a Colleferro, nei dintorni di Roma, Michaelsi scontrerà con Masanoriin un match cruciale. Il pugile originario del Lazio rischia la sua cintura WBCdei pesi super piuma in questo duello, che rappresenta un momento decisivo per la sua professione. Per il ventinovenne, la vittoria sunon è solo un traguardo, ma anche un ...