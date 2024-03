LIVE Magnesi-Rikiishi | Silver WBC superpiuma in DIRETTA | due match prima del main event!

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.10 Inizia iltra Metonyekpon vs Petrov. 22.05 Ci saranno duedel. 22.00 14-1-0 il record di. 21.55ha un record di 23-1-0, di cui 13 ko. 21.50 Buonasera e benvenuti alla super sfida di boxe tra. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale diWBCpunta alla vittoria. Oggi, presso il PalaRomboli a Colleferro, nei dintorni di Roma, Michaelsi scontrerà con Masanori ...

Magnesi-Rikiishi oggi in tv, Mondiale Silver WBC pesi piuma: programma, dove vederlo, streaming - Stavolta l'obiettivo è chiaro e visibile: davanti a Michael Magnesi c'è una sola sfida prima di poter tentare davvero l'assalto al titolo mondiale dei pesi superpiuma. Prima, però, c'è una complessa s ...oasport