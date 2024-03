LIVE Italia-Venezuela 2-1 | Amichevole calcio in DIRETTA | la doppietta di Retegui regala la vittoria agli azzurri

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 23.55 Partita complicata e piena di errori vinta dall’, grazie ad uno scatenatoautore di una bella. Da segnalare anche la buona prestazione in porta di Donnarumma. Prossimo appuntamentocontro l’Ecuador domenica alle ore 21ne. 93? Finisce la partita,2-1. 92? Ultimo giro d’orologio della partita. 90? Ci saranno tre minuti. 88? Possesso palla per il. 86? Fuorie dentro Raspadori nell’. 84? Dentro Otero e Rincon nel. 82? Momento di stanca della partita. 80? ...

