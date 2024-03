LIVE Italia-Venezuela 2-1 | Amichevole calcio in DIRETTA | doppietta di Retegui!

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Goooooooooooooool,, controllo orientato e destro in rete,2-1. 78? Dentro Castillo e Makoun, fuori Angel e Martinez nel. 76? Zaniolo prova il tentativo da fuori area, vola Romo a deviare. 74? Fuori Cambiaso, dentro Zaniolo nell’. 72? Pronti altri cambi. 70? Donnarumma evita un altro pasticcio difensivo. 68? Ritmi molto bassi in questo momento. 66? Fuori Chiesa, Frattesi e Locatelli, dentro Pellegrini, Jorginho e Zaccagni nell’. 64? Miracolo di Donnarumma su Cadiz lanciato a rete. 62? Dentro Cadiz e Pereira, Machis e Savarino nel. 60? Pronti due cambi per il. 58? Buongiorno di testa non trova la porta. 56? ...

L’Italia affronta il Venezuela in amichevole negli Stat Uniti: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca LIVE L’Italia di Luciano Spalletti affronta il Venezuela in amichevole negli Stat ... (calcionews24)

ATALANTA-FIORENTINA, Finale di C. Italia non si sposta - Andrea Butti, uno dei responsabili della gestione del calendario della Lega Serie A ha parlato così a TeleLombardia: "Leggo (in merito al recupero di Atalanta-Fiorentina, ndr) del possibile ...firenzeviola

DIRETTA | Italia - Venezuela 1-0: Azzurri in vantaggio con Retegui - Non c'è il VAR, l'arbitro lascia proseguire. 21' - Italia decisamente in difficoltà. Spalletti pensieroso in panchina. 19' - Altra occasione ghiotta, stavolta per il Venezuela: dalla sinistra Machis ...lalaziosiamonoi

TJ - Italia-Venezuela 2-1 - Retegui riporta in vantaggio gli azzurri! - 80' - GOOOOOOOOL! GOOOOOOOOL! GOOOOOOL! RETEGUI RIPORTA AVANTI L'Italia! Zaccagni serve Jorginho che cede la sfera a Retegui che alla seconda palla gol della sua partita trova la doppietta personale.tuttojuve