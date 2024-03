LIVE Italia-Venezuela 1-1 | Amichevole calcio in DIRETTA | miracolo di Donnarumma!

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66? Fuori Chiesa, Frattesi e Locatelli, dentro Pellegrini, Jorginho e Zaccagni nell’. 64?disu Cadiz lanciato a rete. 62? Dentro Cadiz e Pereira, Machis e Savarino nel. 60? Pronti due cambi per il. 58? Buongiorno di testa non trova la porta. 56? Possesso palla prolungato dell’. 54?che è riportato con un ritmo molto alto. 52? Casseres tenta il tiro, trova il corpo della difesa azzurra. 50? Osorio anticipa Chiesa prima dell’ingresso in area di rigore. 48? Fuori Bonaventura, dentro Barella nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 21.49 Gravissimi errore da entrambe le parti, due pesanti per l’...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50? Osorio anticipa Chiesa prima dell’ingresso in area di rigore. 48? Fuori Bonaventura, dentro Barella nell’Italia. 46? inizia il secondo tempo! 21.49 ... (oasport)

TJ - Italia-Venezuela 1-1 - Si riparte, via al secondo tempo - 46' - SI RIPARTE! VIA AL SECONDO TEMPO! Subito un cambio nell'Italia: fuori Bonaventura e dentro Barella. 22:47 - Squadre a riposo. Equilibrio nel primo tempo e risultato in parità, a segno Retegui pe ...tuttojuve

DIRETTA | Italia - Venezuela 1-0: Azzurri in vantaggio con Retegui - Non c'è il VAR, l'arbitro lascia proseguire. 21' - Italia decisamente in difficoltà. Spalletti pensieroso in panchina. 19' - Altra occasione ghiotta, stavolta per il Venezuela: dalla sinistra Machis ...lalaziosiamonoi

Italia Venezuela LIVE: le formazioni ufficiali - L’Italia affronta il Venezuela nella prima delle due amichevoli negli Stati Uniti verso Euro 2024. Formazioni ufficiali Italia Venezuela: Spalletti punta sui tre della Juve dall’inizio per ...juventusnews24