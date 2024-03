LIVE Italia-Turchia 7-5 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | azzurre avanti ad un end dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

DECIMO END 01:38 Non sbaglia stavolta Yildiz, che marca il punto turco.7-5 ad un solo end dal. 01:36 Stefania costringe Yildiz a siglare soltanto un punto, situazione ottimale per l'. 01:35 Corto il draw di Yildyz! Constantini ne può approfittare con l'ultimo tiro provando a chiudere il raggio d'azione alla sua avversaria. 01:34 Si riscatta Polat, a segno con la doppia bocciata. Tocca alle skip. 01:32 Sbaglia anche Polat, che manda lunghissimo il draw. Ci sono tre stonea punto in questo istante quando mancano gli ultimi tre tiri per squadra. 01:29 Altro piccolo ...