LIVE Italia-Turchia 4-4 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | parità a tre end dal termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NORVEGIA DIDALLE 13.00 01:12che prova a mettere pressione alle azzurre affollando la casa di stone. 01:10 Una guardia per parte ed una stone in casa per entrambe le squadre in questo avvio del fondamentale ottavo end. OTTAVO END 01:04 Non sbaglia Yildiz, che spedisce dolcemente l’ultima stone nel centro della casa.a quota 4 dopo sette end. 01:02 Il gioco però si può sviluppare comodamente vista l’assenza di guardie e le poche stone in casa. Yildiz dovrebbe marcare il punto del pareggio salvo inattesi errori. 01:00 Fioccano gli errori. Polat stavolta sbaglia la bocciata e restano due le stonene a punto quando tocca alle skip. 00:59 ...