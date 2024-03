LIVE Italia-Turchia 4-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | sorpasso delle azzurre nel sesto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NORVEGIA DIDALLE 13.00 00:49 Yildiz non può inventarsi nulla. Arrivano due puntini che valgono il. 4-3dopo sei end! 00:46 Tocca alle skip. Due stonene a punto ed ultimo tiro che sarà a disposizione di Constantini. 00:45 Hit and roll non perfetto di Polat, la cui stone non rimane nella casa. Occasione per Mathis che può piazzare una seconda pietrana a punto. 00:43 Polat invece non sbaglia e mette a segno una doppia bocciata. 00:42 Grave errore di Karaman, che prova una difficile doppia bocciata per eliminare sia la guardia che la stonena a punto. La turca invece ...