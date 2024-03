LIVE Italia-Turchia 2-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | punto turco nel quinto end

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NORVEGIA DIDALLE 13.00 00:43 Polat invece non sbaglia e mette a segno una doppia bocciata. 00:42 Grave errore di Karaman, che prova una difficile doppia bocciata per eliminare sia la guardia che la stonena a. La turca invece promuove la guardiana bocciando la propria stone. Le azzurre ne possono approfittare. 00:39 Si riprende.che avrà a disposizione l’ultimo tiro. Bisogna cambiare marcia. SESTO END 00:30 Buona la giocata di Constantini, che può soltanto limitare i danni. Arriva ildella, che torna a condurre per 3-2 al termine delend. Piccola ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE ! 23.55 Partita complicata e piena di errori vinta dall’Italia, grazie ad uno scatenato ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI curling DALLE 13.00 00:21 quattro tiri per squadra al termine. Ci sono due stone turche a punto dopo la perfetta ... (oasport)

TJ - Italia-Venezuela 1-1 - Fuori Chiesa e Locatelli - 61' - RONDON! Colp di testa su cross dalla destra, Donnarumma respinge! 59' - OCCASIONE Italia! BUONGIORNO! Colpo di testa su punizione battuta dalla sinistra da Cambiaso, pallone che si spegne sul ...tuttojuve

Italia - Venezuela 2-1: Retegui decide il match con una doppietta - VENEZUELA Italia AMICHEVOLE- Termina il match amichevole tra Venzuela ed Italia. Italia (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, ...lazionews.eu

DIRETTA | Italia - Venezuela 1-0: Azzurri in vantaggio con Retegui - Non c'è il VAR, l'arbitro lascia proseguire. 21' - Italia decisamente in difficoltà. Spalletti pensieroso in panchina. 19' - Altra occasione ghiotta, stavolta per il Venezuela: dalla sinistra Machis ...lalaziosiamonoi