LIVE Italia-Turchia 1-2 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | due punti turchi nel terzo end

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-NORVEGIA DIDALLE 13.00 00:05 Ancora ottima giocata di Angela, che boccia la stone turca a punto e promuove la guardiana. Si prosegue con gli ultimi 4 tiri per squadra. 00:02 Romei toglie di mezzo una delle due guardie avversarie. 23:59 Una pietra per parte messa a guardia ed una al centro della casa. Azzurre che devono reagire immediatamente al sorpasso turco. QUARTO END 23:54 Che giocata della skip turca, che senza paura opera una decisa bocciata appoggiandosi su una sua stone e liberando il cuore della casa dalla pietrana. Arrivano dueper la, che passa a condurre per 2-1 dopo tre end. 23:52 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80? Goooooooooooooool, Retegui, controllo orientato e destro in rete, Italia-Venezuela 2-1. 78? Dentro Castillo e Makoun, fuori Angel e Martinez nel ... (oasport)

Retegui lancia l’Italia a Miami, Scalvini in campo per tutto il match - Una doppietta dell’oriundo Retegui permette la vittoria agli uomini di Spalletti, nell’ambito della prima delle due amichevoli filate in programma nella mini-tournée statunitense in programma per ques ...calcioatalanta

Retegui c'è, l'Italia un po' meno: Venezuela battuto ma gli azzurri faticano - La Nazionale di Spalletti prova il 3-4-2-1 e supera la Vinotinto di misura grazie a una doppietta del centravanti del Genoa, che è l'unica buona notizia per il ct in vista dell'Europeo ...tuttosport

TJ - Italia-Venezuela 2-1 - Triplice fischio! Gli azzurri piegano di misura la Vinotinto - 23:53 - TRIPLICE FISCHIO! Agli azzurri basta una doppietta di Retegui, battuto per 2-1 il Venezuela in amichevole. 88' - Altro cambio nel finale anche per Spalletti: Raspadori entra al posto del match ...tuttojuve