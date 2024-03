LIVE Italia-Svizzera | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | nulla di fatto nei primi due end

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:41 Purtroppo anche Mathis non trova il colpo perfetto, il punto resta svizzero. 13:39 Brutto errore di Romei, che nel tentativo di bocciare colpisce una propria stone. 13:36 Mano da subito delicata, con due stone per parte dentro la casa. 13:35 Laapre il terzo end con una guardia. 13:33 CONSTANTINI E’ SUL PEZZO! Lo skip azzurro trova una doppia bocciata complessa e spazza via tutto,dianche in questo end, l’resta di mano. 13:31 Paetz trova la bocciata, Constantini è costretta ad andare per il punto singolo. 13:30 Doppia bocciata di Constantini, situazione ancora molto aperta. 13:28 Paetz non sbaglia un colpo, salgono a tre i punti svizzeri. 13:27 Mathis decide di andare a punto, le elvetiche saranno costrette a ...

