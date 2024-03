LIVE Italia-Svizzera 2-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | nulla di fatto nel sesto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:00 Il punto al momento è azzurro, attendiamo la risposta avversaria. 14:58 Romei piazza una guardia. 14:55 L’adesso ha l’obiettivo di intasare il più possibile la casa, ci sono subito tre stone nel verde. 14:52 Paetz boccia,dinelend. 14:51 Constantini ha provato l’hit and roll, ma la stone non è coperta dalla guardia. 14:48 Adesso si boccia stone su stone, si potrebbe andare per ildi. 14:46 Si sblocca Mathis! Tripla bocciata meravigliosa, c’è solo una pietra azzurra a punto adesso. 14:44 Tirinzoni apre completamente il gioco, restano solo due stone elvetiche e unana dentro la casa. 14:42 Witschonke spazza via le due guardie azzurre. 14:40 Romei ...