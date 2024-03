LIVE Italia-Svizzera 2-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | le azzurre si sbloccano al quinto end!

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:42 Witschonke spazza via le due guardie. 14:40 Romei piazza una guardia lunga. 14:40 Subito situazione movimentata con due stone elvetiche e una azzurra dentro la casa. 14:39 Zardini Lacedelli si appoggia alla stone avversaria. 14:38 Howald si posiziona dentro la casa sfruttando la nostra guardia. 14:36 Zardini Lacedelli apre il sesto end con una guardia. 14:33 Adesso piccola pausa prima dell’inizio del secondo tempo, lasarà di mano nel prossimo end. 14:30 SIAMO ANCORA IN VITA! Constantini non sbaglia e regala due punti all’! 14:28 Paetz non trova la doppia bocciata, Constantini deve marcare il secondo punto! 14:26 Constantini rimuove una stona, al momento il punto è nostro. 14:24 Paetz sta giocando in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:12 Solito inizio di end con stone svizzera dentro la casa e guardia azzurra. 14:10 Niente da fare, il draw di Constantini è troppo forte, ancora mano

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svizzera , partita valevole per la diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024 , in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova ... (sportface)

