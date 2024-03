LIVE Italia-Svizzera 0-3 | Mondiali curling femminile 2024 in DIRETTA | ancora una mano rubata per le elvetiche

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:12 Solito inizio di end con stonedentro la casa e guardia azzurra. 14:10 Niente da fare, il draw di Constantini è troppo forte,da un punto per la. 14:08 Paetz fa il suo, Constanini è costretta ad andare per il punto singolo. 14:07 Doppia bocciata di Constantini, bisogna rimanere aggrappate alla partita! 14:05 Paetz boccia l’unica stone azzurra presente dentro la casa. 14:04 Si abbassano le percentuali di Mathis, lepossono costruire il gioco a poco piacimento, c’è il rischio di una nuova. 14:03 Mathis adesso ha lo spazio per la doppia bocciata, vietato sbagliare. 14:02 Mathis colpisce la guardia avversaria, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:41 Purtroppo anche Mathis non trova il colpo perfetto, il punto resta svizzero. 13:39 Brutto errore di Romei, che nel tentativo di bocciare colpisce una ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Svizzera , partita valevole per la diciottesima sessione del round robin degli Mondiali di curling femminile 2024 , in corso di svolgimento a Sydney, nella nuova ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:02 Mathis colpisce la guardia avversaria, Italia in difficoltà. 14:01 Ancora un hit and roll, migliore del precedente, per Tirinzoni, la Svizzera sta ... (oasport)

Stasera in tv, film e programmi di venerdì 22 marzo: The Voice Senior e Terra Amara - I film di stasera in tv, i programmi e le serie di oggi. Propaganda LIVE (La7) e Quarto Grado (Rete 4) ...corriere

Il concerto di Gigi d'Agostino a Milano (e quando acquistare i biglietti) - L'artista si esibirà a Fiera Milano LIVE portando sul palco le sue grandi hit come ... raggiungendo in pochi anni il successo non solo in Italia, ma anche in tutto il mondo, riconosciuto con premi ...milanotoday

Hilton e Teleperformance best place to work per i collaboratori - Nella categoria con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 49, il primo posto lo conquista Auditel, società attiva nel settore media che rileva gli ascolti dell’intera offerta televisiva Italiana ...askanews