LIVE Italia-Lettonia 1-0 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | palo di Miretti!

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52?didopo un doppio dribbling del giocatore azzurro. 50? Gnonto di testa sfiora il primo. 48? Gnonto con il destro trova l’esterno della rete da buona posizione. 46? Inizia il secondo tempo! 19.07che inizia male ma poi si riprende dominando la partita, grande rete di Casadei, Gnonto sfiora più volte il raddoppio. A tra poco per il secondo tempo! 45? Finisce il primo tempo,1-0 U21. 43? Zanotti non arriva il cross dopo una bella discesa. 41? Ndour di punizione non trova la porta. 39? Gnonto sbaglia il passaggio per Zanotti. 37? Pressing dell’che vuole il secondo gol. 35? Tiro a giro di Gnonto, vola Beks a deviare il pallone. 33? ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35? Tiro a giro di Gnonto, vola Beks a deviare il pallone. 33? Gooooooooooooooooooool, Casadei , Zanotti dalla fascia destra crossa in mezzo per Casadei che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.07 Italia che inizia male ma poi si riprende dominando la partita, grande rete di Casadei, Gnonto sfiora più volte il raddoppio. A tra poco per il ... (oasport)

EL - Stella Rossa vs Virtus Bologna, diretta: (25-28 al 12') - 31o turno di stagione regolare di EuroLeague per la Virtus Bologna che, scivolata nell'ultimo mese dal terzo all'ottavo posto in classifica, vuole ripartite e non mettere a repentaglio ...pianetabasket

I Pooh raccontano il ritorno LIVE e le due date in San Marco a Venezia - Venezia, 22 mar. (askanews) - "Amici x sempre" è più di un titolo, è il pilastro che da quasi 60 anni tiene insieme i Pooh. Inossidabili e pieni ...stream24.ilsole24ore

Sinner-Vavassori all’ATP Miami a rischio per pioggia, la diretta LIVE: nuovo rinvio alle 20:30, orario e dove vederla in tv e streaming - Sinner-Vavassori è la partita del secondo turno del Miami Open in programma oggi non prima delle 20:30 con diretta TV su Sky ...fanpage