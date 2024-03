LIVE Italia-Lettonia 1-0 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | Casadei sblocca il match!

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35? Tiro a giro di Gnonto, vola Beks a deviare il pallone. 33? Gooooooooooooooooooool,, Zanotti dalla fascia destra crossa in mezzo perche in acrobazia riesce a mettere in rete il pallone,U21 1-0. 31? Ricordiamo che non è previsto il VAR in questa fase di qualificazione. 29? Prati di testa manda sul fondo il pallone. 27?si fa murare il tiro a botta sicura dentro l’area di rigore. 25? Punizione di Miretti sulla barriera difensiva lettone. 23? Giallo per Reingolcs, fallo su Gnonto. 21? Vapne resta a terra, ma prova a continuare a giocare. 19? Ndour a giro non trova il secondo palo. 17? Destro di Zanotti, che non trova Gnonto in area di rigore. 15? Miretti finisce a terra, per l’arbitro ...

La diretta LIVE di Italia-Lettonia , match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025 . Gli azzurrini di Nunziata scendono in campo contro i pari età baltici per questa partita già ... (sportface)

Under 21: Italia-Lettonia LIVE alle 18.15 - L`Italia Under 21 di Carmine Nunziata torna in campo per il percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia nell`estate 2025 e.calciomercato