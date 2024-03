LIVE Italia-Lettonia 0-0 | Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | si parte!

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10 Inni nazionali in corso. 18.05 Assenti i giocatori della Roma: Baldanzi e Bove. 18.00 L’ultimo match dell’U21 risale a novembre con risultato di 2-2. 17.55 Prima convocazione per Hasa, centrocampista della next gen della Juventus per l’. 17.28 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-2-1): Desplanches, Zanotti, Ghilardi, Calafiori, Ruggeri, Fabbian, Prati, Ndour, Miretti, Casadei, Gnonto.(4-4-1-1): Beks, Novikovs, Reingolcs, Sliede, Maslovs, Rascevskis, Vientiess, Melniks, Melkis, Vapne, Puzirevskis. 17.25 Buonasera e benvenuti alladiU21. Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla...

L'Italia Under 21 di Carmine Nunziata torna in campo per il percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia... (calciomercato)

