LIVE F1 | GP Australia 2024 in DIRETTA | Norris registra il miglior tempo nella FP1 | bene Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3:36 E’ tutto per il momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento adesso è per le 6:00, orario d’inizio della FP2. A più tardi! 3:34 A questo punto sale la curiosità in vista della FP2.ha già detto di provare un buon feeling con la sua auto, mentre la McLaren si è dimostrata competitiva. Da sciogliere il rebus Red Bull che, malgrado la superiorità, ha dimostrato di avere alcuni problemi una volta forzate alcune situazioni. Al momento sembra esserci grande equilibrio, i primi nove piloti sono vicini, ma tutto potrebbe ridimensionarsi già dalla FP2. 3:33 Questa, quindi, la classifica della FP1 1 Lando1:18.564 5 2 Max VERSTAPPEN+0.018 6 3 George RUSSELL+0.033 44 Charles+0.035 4 5 Yuki TSUNODA+0.057 3 6 Sergio PEREZ+0.078 4 7 Lance ...