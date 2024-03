LIVE F1 | GP Australia 2024 in DIRETTA | bene Leclerc a metà sessione | Norris in testa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-19 minuti: attenzione. Bandiera rossa per impatto sul muro di Albon nei pressi di curva 8. Nessuna conseguenza per il pilota che ha confermato di stare. -20 minuti: bruttocoda per Bottas, bravo il pilota a rimettersi dritto prima di insabbiarsi. -22 minuti: confermato! L’Aston Martin sta cambiando il fondo di Fernando Alonso. Tra 10 minuti l’iberico potrà tornare in pista. -23 minuti: momento importante adesso per Russell: il britannico dovrebbe avere sistemato i problemi riscontrati all’inizio. -25 minuti: dopo la “zingarata” sulla ghiaia di Fernando Alonso, l’Aston Martin sembra intenzionata a voler cambiare il fondo della monoposto. -26 minuti: sale anche Lance Stroll, adesso secondo a +0.105 da. -28 minuti: adesso rientra in pista anche ...