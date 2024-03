LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si rompe l’accordo nella fuga | gruppo che recupera a 50 km dal traguardo

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 11.45 LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 14.44 Ci avviciniamo a grandi velocità alla terza scalata del Monticino. 14.41 Sagaert ha guadagnato una ventina di secondi sul primo terzetto inseguitore, mentre gli altri componenti dellasono a 36?. Accelerazione notevole delprincipale, che si riporta a ridosso dei due minuti dalla testa della corsa. 14.38 Accordo saltato tra i dieci di testa a circa 50 km dall’arrivo, il belga ha acceso la miccia e provano a seguirlo De Vries, Brenner e Palomba.che rimane a 2’43”. 14.35 Prova are gli indugi il belga Alex Segaert (Lotto Dstny), che lascia sul posto ...

LIVE Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi in DIRETTA: possibili colpi di mano a Brisighella - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2024, con partenza e arrivo a Brisighella! Frazione abbastan ...oasport

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: Memola incanta, è sesto! Frangipani punta alla top 10. Che battaglia per l’oro - CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE CoppiE AI MONDIALI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 23.10 22.00: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito ma dalle 23.00 c ...informazione

LIVE Settimana Coppi&Bartali, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per l’olandese Bouwman - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della terza tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2024. Frazione di 134.5 km che partirà da ...oasport