LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia la frazione

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 11.45 LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 12.24 Percorsi i primi cinque chilometri di giornata 12.21 Da registrare la mancata partenza di Edgar Andres Pinzon (GW Erco Shimano), settantacinquesimo in classifica generale. 12.18 Giornata piacevole, con una leggera brezza e temperature attorno ai 16 gradi. 12.16LA QUARTADELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI! 12.15 Pochi minuti e arriverà il via della corsa. 12.12 Bouwman detiene la leadership anche della classifica a punti a quota 18, alle sue spalle Davide De Pretto (Jayco-AlUla) a 14. 12.09 La giornata dipromette altra battaglia, con la salita del Monticino da ripetere tre ...

Formula 1 2024, in diretta esclusiva Gran Premio d'Australia su Sky Sport e NOW - Formula 1 2024, in diretta esclusiva Gran Premio d'Australia su Sky Sport e NOW, In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con il terzo appuntamento d ...digital-news

Vavassori, il papà: "Bellissimo affrontare Sinner ma so come metterlo in difficoltà" - «Sarà bellissimo, sia per Andrea che per me, affrontare Jannik sul campo centrale di Miami». Davide Vavassori, padre e allenatore di “Wave”, non nasconde l’emozione in vista del derby azzurro di ...corrieredellosport

LIVE Coppi&Bartali 2024, tappa di oggi in DIRETTA: possibili colpi di mano a Brisighella - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2024, con partenza e arrivo a Brisighella! Frazione abbastan ...oasport