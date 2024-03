LIVE Coppi&Bartali 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo rimargina su un primo tentativo di fuga

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA E3 SAXO CLASSIC DALLE 11.45 LADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 14.00 12.54 Si sono aggiunti ai primi tre anche Hartthijs De Vries (TDT – Unibet Cycling Team), Filippo D’Aiuto e Marco Palomba (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Jeferson Armando Ruiz Acuña (GW Erco Shimano) e Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna) 12.51 Segaert è considerato uno dei possibil protagonisti del futuro: lo scorso anno è stato campione europeo under 23 a cronometro e secondo nella prova mondiale. In questoha conquistato anche la prima vittoria da professionista al Grand Prix Criquielion. 12.48 Altrodi, a prendere un po’ di margine sono Alec ...

