LIVE Cobolli-Norrie | ATP Miami 2024 in DIRETTA | la pioggia ritarda il programma

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:55 Meteo inclemente a. Laha costretto gli organizzatori a posticipare di un’ora l’inizio degli incontri sui campi esterni, dunque non si incomincerà prima delle ore 17.00. Le previsioni sono però pessime e c’è il serio rischio che ilritardi di parecchio. Ricordiamo cheè il quinto incontr di giornata sul Campo 1 dopo Hunter-Navarro; Vekic-Alexandrova; Potapova-Collins e Paul-Damm. Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno dell’ATP Masters 1000 ditra Flavioe Cameron. La partita si articolerà (se le previsioni ne consentiranno lo svolgimento) ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-4. Drittone e schiaffo al volo! Si va a prendere di forza il punto e il game Flavio! A-40 Che accelerazione con il dritto per Cobolli! Palla per il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.19 La nostra DIRETTA LIVE di Cobolli-Nishioka si conclude qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento a tutti. 20.18 Adesso c’è Cameron Norrie al ... (oasport)

Cobolli Gigli: "Spero in un divorzio civile con Allegri, mi piacerebbe vedere Thiago Motta alla Juventus. Sacrificherei Chiesa..." - Nell'intervista rilasciata a Calciomercato.it, l'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato del futuro di Allegri: "“Una persona come Galeone, che lo conosce benissimo e certamente ...tuttojuve

Sinner-Alcaraz, duello infinito: sorpasso in vista La classifica ATP LIVE - Ecco la graduatoria del tennis maschile aggiornata in tempo reale dopo i primi match del secondo Masters 1000 della stagione, che si sta giocando in questi giorni a Miami: in vetta, nonostante l'elimi ...tuttosport

Schedina ATP Miami Open, 2° turno: Arnaldi e Cobolli in tripla @6,84 - Nella schedina dell'ATP Miami Open, oggi proponiamo i match degli italiani Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, con quota globale di 6,84.assopoker