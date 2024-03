LIVE Camila Giorgi-Swiatek | WTA Miami 2024 in DIRETTA | programma ritardato per pioggia

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 L’inizio degli incontri è slittato a causa della: si inizierà non prima delle ore 18.00, ma continua a piovere. La situazione è estremamente difficile. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro trae Iga, partita del secondo turno del WTA 1000 di. Match di cartello per la tennista marchigiana, che è chiamata ad una sfida impossibile:affronterà Iga, numero 1 del mondo e dominatrice del circuito WTA nelle ultime stagioni. Ad Indian Wellsè tornata in campo dopo un stop di oltre 1 mese. In California la tennista ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-VAN ASSCHE 15-40 Doppio fallo (7°). 15-30 Servizio e rovescio! 0-30 Vola via il dritto. 0-15 Doppio fallo (6°). serve per il ... (oasport)

LIVE Alle 18.30 Sinner-Vavassori: derby italiano a Miami. Pioggia permettendo... - Oggi in campo anche Arnaldi contro Bublik e Cobolli contro Norrie. Non prima di mezzanotte toccherà anche a Camila Giorgi, che dopo la vittoria al primo turno contro Magdalena Frech avrà l’arduo compi ...informazione

DIRETTA MIAMI OPEN 2024/ Sinner Vavassori video streaming tv: che sfida per Camila Giorgi! (oggi 22 marzo) - Diretta Miami Open 2024 Sinner Vavassori streaming video tv: orario e risultato LIVE dei match in programma venerdì 22 marzo per il secondo turno.ilsussidiario

Mark Consuelos accidentally cuts himself with a knife during “LIVE” cooking segment: 'Piece of nail in there' - Note to celebrity chefs: Maybe don't let Mark Consuelos handle sharp objects on LIVE television. The actor and talk-show cohost accidentally cut himself during a cooking segment Friday morning on LIVE ...au.lifestyle.yahoo