LIVE Camila Giorgi-Swiatek | WTA Miami 2024 in DIRETTA | non piove più | ma servirà tempo per l’asciugatura dei campi

(Di venerdì 22 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.40 La novità è che ha smesso dire, ma prima di avviare gli incontri, in riferimento aldei. Da capire poi se si sta parlando di una schiarita momentanea o meno. 20.43 Inizio dei match ottimisticamente rimandato alle 21:30. Diciamo ottimisticamente perché non c’è una singola speranza che inizino. 20.03non poco ae il programma di questo incontro è destinato a slittare. L’organizzazione ha comunicato che gli incontri inizieranno non prima delle ore 20.30 italiane. 19.28 Si protrae il ritardo: inizio non prima delle ore 20.00 italiane. 16.42 L’inizio degli incontri è slittato a causa della pioggia: si inizierà non prima delle ore 18.00, ma ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-VAN ASSCHE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del 1° turno vittorioso di Camila Giorgi. Vi ricordiamo che domani saranno in campo a ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 L’inizio degli incontri è slittato a causa della pioggia : si inizierà non prima delle ore 18.00, ma continua a piovere. La situazione è estremamente ... (oasport)

Diretta Miami Open 2024/ Sinner Vavassori video streaming tv: nuovo rinvio per maltempo! (oggi 22 marzo) - Diretta Miami Open 2024 Sinner Vavassori streaming video tv: orario e risultato LIVE dei match in programma venerdì 22 marzo per il secondo turno.ilsussidiario

Sinner-Vavassori all’ATP Miami a rischio per pioggia, la diretta LIVE: nuovo rinvio alle 20:30, orario e dove vederla in tv e streaming - Sinner-Vavassori è la partita del secondo turno del Miami Open in programma oggi non prima delle 20:30 con diretta TV su Sky ...fanpage

LIVE Camila Giorgi-Swiatek, WTA Miami 2024 in DIRETTA: programma ritardato per pioggia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 L'inizio degli incontri è slittato a causa della pioggia: si inizierà non prima delle ore 18.00, ma continua a piovere. La situazione è estremamente dif ...oasport