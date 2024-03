Litiga | fermato Gli trovano droga in casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 22 marzo 2024) È stato trovato in possesso di quasi 1.000 pastiglie di ossicodone da 80 milligrammi, 700 grammi di hashish e 30 di cocaina e arrestato dai carabinieri di Certosa un egiziano trentaseienne, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, mercoledì verso le 18, al culmine di una lite verosimilmente per questioni di compravendita di, ha ferito alla mano con un taglierino un quarantaquattrenne marocchino dell’astigiano. I carabinieri hanno subito rintracciato l’aggressore. Capite le possibili motivazioni della lite, è scattata la perquisizione personale e domiciliare: oltre al taglierino usato per ferire il contendente, i carabinieri hanno rinvenuto, in alcune custodie per scarpe in un armadio, 35 scatole di ossicodone, nonché l’hashish in panetti e la cocaina. Il ferito ha firmato le dimissioni volontarie dopo le prime cure del San Matteo, l’arrestato è stato portato in ...