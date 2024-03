L'Italia Under 21 sulle ali degli ex Inter Casadei e Fabbian | 2-0 alla Lettonia e 1° posto confermato

(Di venerdì 22 marzo 2024) L'21 di Carmine Nunziata torna in campo per il percorso di qualificazione ai prossimi Europei che si disputeranno in Slovacchia...

Le Probabili formazioni di Italia-Turchia , match valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2025 . Gli azzurrini di Nunziata, dopo la sfida contro la Lettonia a Cesena, si sposta al Paolo ... (sportface)

Italia Under 21, Kayode in campo nel finale nel 2-0 contro la Lettonia. Panchina per Bianco - Italia U21 - Lettonia U21 2-0, la cronaca Nunziata punta su Gnonto davanti, supportato da Miretti e Casadei. Ospiti pericolosi in apertura, Desplanches è attento; sale in cattedra l'Italia, che va a u ...informazione

Juventus, hai visto Miretti In Nazionale è un altro e la giocata diventa virale (VIDEO). E quelle polemiche… - Fabio Miretti è assoluto protagonista, questa sera, della partita tra Italia Under 21 e Lettonia. I compagni lo cercano, lui risponde presente alla fiducia e diventa determinante nel corso del match.ilbianconero

Casadei-Fabbian: l'Under 21 batte la Lettonia e resta in vetta al girone - Martedì la sfida alla Turchia. La sesta giornata del Gruppo A di qualificazione ai Campionati europei Under 21 sorride all’Italia di Nunziata, che supera a Cesena la Lettonia con il punteggio di 2-0 e ...msn