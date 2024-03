L’Italia continua a fare acqua da tutte le parti | dispersione idrica al 42% | in Basilicata arriva fino al 71%

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 22 marzo 2024) L’che ogni anno viene dispersa in Italia nelle reti di distribuzione potrebbe soddisle esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un anno intero. Lo rivela l’Istat, che oggi ha pubblicato alcune statistiche in occasione della Giornata mondiale dell’. I dati sulla, relativi al 2022, confermano un quadro preoccupante per, dove il 42,4% dell’potabile viene dispersa prima dire al consumatore finale. Si tratta di un dato leggermente in crescita rispetto al 2020, quando la percentuale si attestava al 42,2%, ma soprattutto distante anni luce dagli altri Paesi europei. In Francia laè al 20%, in Belgio e Svezia al 21%, in Spagna e Regno Unito al ...