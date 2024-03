Liste d’attesa | Vietri | “De Luca vive su un altro pianeta”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Decontinua a dire che nella sanità campana va tutto bene, mentre i cittadini sono costretti a chiedere prestiti per pagarsi le cure mediche dai privati visto che il pubblico non riesce a garantirle nell’immediato a causa delle infinite. Non so su qualeviva il governatore della Campania, ma è molto grave che non si renda conto della crisi in cui versano gli ospedali dopo nove anni della sua gestione”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma, capogruppo di FdI alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera. “Oggi, nel monologo settimanale sui social, il presidente Deha sostenuto che c’è solo ‘qualche emergenza’ per lerelative alle visite mediche. Si ...

