Liste d’attesa | De Luca | “Qualche emergenza nelle visite”

(Di venerdì 22 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“In commissione urbanistica abbiamo “approvato la nuova legge urbanistica della Regione“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, dicendo che si è trovato un ‘punto di equilibrio’ tra economia e tutela dell’ambiente. Il percorso in commissione è stato abbastanza lungo e la legge è passata con il voto favorevole della maggioranza, l’astensione del centrodestra e il voto contrario del M5S. “Tra gli obiettivi della nuova legge c’è uno sforzo di semplificazione e una maggoiore autonomia dei comuni”, ha detto ricordando che si prevede un incentivo del 35 per cento, in termini di volumi, per la demolizione e la ricostruzione per evitare di consumare altro suolo. I piani di rigenerazione urbana possono essere promossi anche dai privati, qualora abbiano più del 50 per cento della proprietà. Deha ...