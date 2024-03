L’interista Thuram su Acerbi | Giusto non vada con la nazionale»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2024) La parentesi dedicata alle nazionali è stata occasione per Marcusdi parlare in conferenza stampa dal ritiro della Francia. Tra gli argomenti trattati, anche la situazione del compagno di squadra Francesco. Il difensore dell’Inter è stato accusato da Juan Jesus di avergli rivolto un epiteto razzista nel corso della gara contro il Napoli dello scorso fine settimana. Oggi il giocatore nerazzurro verrà sentito dal procuratore federale Chiné, nel frattempo è stato escluso dalle due amichevoli che laitaliana disputerà in questi giorni. "Quando c’è una procedura così grave, èche il giocatore torni nel club per difendersi o dire cosa è successo. Non è il momento di andare in", afferma l’attaccante nerazzurro. Lo stessoè rimasto finora fermo ...