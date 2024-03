L’Inter porta speranza | in Venezuela 125 bambini si formano al calcio grazie al club nerazzurro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 22 marzo 2024)continua a confermarsi unin prima linea anche sulle vicende extra-campo. Come avviene regolarmente da anni, anche nel 2024 è in svolgimento a Caracas un corso di formazione educativa promosso dalla società calcistica Inter, che coinvolge 125e bambine del quartiere popolare di Petare. L’appuntamento è in programma fino al 25 marzo. L’ambasciata d’Italia inha elogiato l’iniziativa, complimentandosi con ilche “offre ai partecipanti una formazione assicurata da professionisti delitaliano”. Per l’occasione, inoltre “sono stati distribuiti ai giovani partecipanti magliette e pantaloncini con i colori del, oltre ad una merenda quotidiana”. L’amichevole contro iled il ...