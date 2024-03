Liliana Resinovich incinta ma Claudio Sterpin nega tutto | “Lei me l’avrebbe detto”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 22 marzo 2024)rimasedel suo amicoe il marito Sebastiano Visintin la accompagnò ad abortire? L’amico speciale della donna, trovata senza vita il 5 gennaio del 2022 nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste, a meno di un chilometro da casa, smentisce la notizia a “Mattino 4”. “Non posso smentire oggi quello che avevo fatto 40 anni fa – ha dichiarato l’uomo in collegamento a “Mattino 4” con Federica Panicucci e Roberto Poletti -, conmi frequentavo di meno perché avevo appena conosciuto la mia seconda moglie.non me ne ha mai parlato, sono convintissimo che se fossi stato io il padre me lo avrebbe“.Leggi anche:, intercettazione bomba: “Era ...