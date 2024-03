Liliana Resinovich era incinta | la clamorosa intercettazione del marito

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 22 marzo 2024) Pubblicato il 22 Marzo, 2024 La novità èe getta nuove ombre sul caso di, la donna trovata morta il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. Lilly rimasedel suo amico Claudio Sterpin e ilSebastiano Visintin la accompagnò ad abortire. Paternità subito smentita, però, da Sterpin: “Non so se fosse. Eventualmente posso affermare con certezza che al 99% non sarebbe stato mio”. La novità è emersa da un’ambientale in cui ildella donna parla con una persona e racconta questo episodio, avvenuto nel 1990 o 1991, quando lui eerano già una coppia. Questo elemento, così come il fatto che il ...